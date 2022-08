F1 | Laurent Mekies | “La Ferrari viene prima di tutto! Non c’è un leader | ma arriveremo a concentrarci su un solo pilota”

Leggi su oasport

(Di martedì 23 agosto 2022) In attesa del ritorno in pista della Formula 1 programmato per questo weekend, da venerdì 26 agosto a domenica 28 per il Gran Premio del Belgio 2022, tiene ancora banco in casala disputa circa la scelta (almeno per il momento) di non avere un primo e un secondo. Su questo aspetto si è esposto, parlando anche delle questioni sorte dopo discutibili ordini da parte della scuderia e, dunque, riguardo a strategie non sempre rivelatesi corrette. A quanto pare, però, le discussioni sarebbero più frequenti al di fuori dell’ambienteche all’interno, come invece si poteva attendere. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della Formula 1 del direttore sportivo dellae riportate dall’agenzia di stampa ANSA: “Discussioni sugli ordini ...