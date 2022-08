Emigratis anticipazioni | Pio e Amedeo a scrocco da Mahmood e Beautiful

tvblogit : Emigratis, Pio e Amedeo traslocano su Canale 5 tra Mahmood e una comunicatrice del Cern di Ginevra: “Interpreteremo… - SerieTvserie : Emigratis, Pio e Amedeo traslocano su Canale 5 tra Mahmood e una comunicatrice del Cern di Ginevra: “Interpreteremo… -

Tvblog

... no: Sorrisi ha ammesso che sono riusciti a scroccare qualcosa anche con loro! Ma è arrivato subito il momento di farsi daresul nuovo. Amedeo ha spiegato che erano previste ......una puntata diche andrà in onda in autunno su Canale5. Katherine Kelly Lang e il suo personaggio hanno una cosa in comune: il grande amore per la propria famiglia!Beautiful: ... Emigratis, Pio e Amedeo tra Mahmood e una comunicatrice del Cern di Ginevra: “Interpreteremo Baffone e il Messicano” Il duo sta per tornare con uno dei programmi più scorretti degli ultimi anni: le novità e i primi nomi delle “vittime” Emigratis di Pio e Amedeo tornerà in onda a fine settembre: la data d’inizio è fi ...