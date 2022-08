Elezioni regionali. Lupo: “Non mi ricandido”, Fava: “In campo con la nostra lista a fianco del PD” (Di martedì 23 agosto 2022) “Sosterrò le liste del Pd alle prossime Elezioni regionali e nazionali e Caterina Chinnici per la presidenza della Regione Siciliana, anche se ho deciso di non ricandidarmi all’Ars per non alimentare una strumentale polemica che danneggerebbe il Partito Democratico”. In un comunicato stampa l’on. Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana, rende nota la sua decisione di non ricandidarsi al parlamento regionale siciliano. “Fin dall’inizio ho precisato che non pretendevo di candidarmi, pur essendo nella condizione di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle regole del Pd. Avevo offerto la mia disponibilità come d’altronde ho sempre fatto, anche in occasione delle recenti Elezioni amministrative a Palermo quando, anche su richiesta del partito nazionale, mi sono candidato al Consiglio ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 23 agosto 2022) “Sosterrò le liste del Pd alle prossimee nazionali e Caterina Chinnici per la presidenza della Regione Siciliana, anche se ho deciso di non ricandidarmi all’Ars per non alimentare una strumentale polemica che danneggerebbe il Partito Democratico”. In un comunicato stampa l’on. Giuseppe, capogruppo del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana, rende nota la sua decisione di non ricandidarsi al parlamento regionale siciliano. “Fin dall’inizio ho precisato che non pretendevo di candidarmi, pur essendo nella condizione di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle regole del Pd. Avevo offerto la mia disponibilità come d’altronde ho sempre fatto, anche in occasione delle recentiamministrative a Palermo quando, anche su richiesta del partito nazionale, mi sono candidato al Consiglio ...

