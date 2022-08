Elezioni: Lega, sì a Quota 41 e a tavolo confronto con governo (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Sì al tavolo di confronto con l'attuale governo. Accogliamo con favore la proposta del segretario della Cisl, Luigi Sbarra. Quota 41 è una priorità della Lega. Via la legge Fornero. Una riforma sciagurata, che ha già fatto tanti danni e che, se non verranno introdotti le dovute modifiche, dal 1° gennaio 2023 continuerà a farlo. Vogliamo dare la possibilità a chi ha lavorato tutta una vita di andare in pensione e godersi il meritato riposo". Così i capigruppo della Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Sì aldicon l'attuale. Accogliamo con favore la proposta del segretario della Cisl, Luigi Sbarra.41 è una priorità della. Via la legge Fornero. Una riforma sciagurata, che ha già fatto tanti danni e che, se non verranno introdotti le dovute modifiche, dal 1° gennaio 2023 continuerà a farlo. Vogliamo dare la possibilità a chi ha lavorato tutta una vita di andare in pensione e godersi il meritato riposo". Così i capigruppo delladi Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

borghi_claudio : Elezioni, in Toscana la Lega schiera Claudio Borghi capolista al Senato. Corre anche Nisini - Corriere di Siena - borghi_claudio : Lo spirito giusto e persone pulite. Candidature alle elezioni politiche: soddisfazione della Lega per il Collegio… - matteosalvinimi : Buongiorno, -34 giorni alle elezioni del 25 settembre, seguitemi in diretta su @rtl1025 per ascoltare le proposte d… - marialetiziama9 : RT @amichiru91: @a_meluzzi Fino all'elezioni del 25 settembre, OGNI VOLTA CHE SI COMMENTA alleghiamo l'immagine dei partiti i cui membri ci… - marco_disaro : RT @janavel7: Euforia nella Lega: finalmente sono arrivati I RUBLI!!! Elezioni politiche, Salvini: “Le sanzioni alla Russia? Se non funzio… -