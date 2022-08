Divieto di balneazione a Nettuno: i cittadini non lo sanno e continuano a fare il bagno (Di martedì 23 agosto 2022) Il Codacons informa che l’ordinanza è stata emessa dal sindaco di Nettuno, tuttavia di cartelli non si è vista traccia I divieti di balneazione possono essere prescritti per differenti motivi, tutti attinenti alla sicurezza dei bagnanti. In linea di massima i gruppi principali si racchiudono in due cause. Il mare troppo mosso, e quindi a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 23 agosto 2022) Il Codacons informa che l’ordinanza è stata emessa dal sindaco di, tuttavia di cartelli non si è vista traccia I divieti dipossono essere prescritti per differenti motivi, tutti attinenti alla sicurezza dei bagnanti. In linea di massima i gruppi principali si racchiudono in due cause. Il mare troppo mosso, e quindi a L'articolo proviene da Consumatore.com.

ABosurgi : RT @Stefy_61: Codacons: “Divieto a balneazione a Nettuno, ma i cittadini non lo sanno” - NonRicordarMi : @Sargans2 Ho lavorato per anni in un’agenzia regionale per l’ambiente, e quando ho letto il dossier di Rosignano So… - ParliamoDiNews : Revocato il divieto di balneazione ai Marinaretti, l’acqua torna pulita - Il Caffe #revocato #divieto #balneazione… - positanonews : #Copertina #Cronaca #arpac #balneabilità #divietodibalneazione Meta, divieto di balneazione al Purgatorio - MDiretta : Giardini Naxos, revocato il divieto temporaneo di balneazione in tre punti della costa Dopo gli accertamenti del la… -