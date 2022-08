Dengue | un caso a La Spezia Disinfestazione in città - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 23 agosto 2022), una La(Foto Ansa) Per approfondire : Articolo : Dimesso il bambino con la, scattano i divieti Articolo :, nuovo: stavolta in Lungarno

BabboleoNews : #Dengue, registrato un caso a La Spezia su una giovane rientrata da un'area tropicale. Disposta la disinfestazione… - NazioneLaSpezia : Dengue, un caso a La Spezia. Disinfestazione in città - rep_genova : Dengue, un caso alla Spezia, lanciata la disinfestazione delle zanzare [aggiornamento delle 15:42] - IDCOBot : RT @GianmarcoMedus1: Registrato un caso di #dengue alla Spezia. L'amministrazione ha disposto la disinfestazione delle aree frequentate dal… - GianmarcoMedus1 : Registrato un caso di #dengue alla Spezia. L'amministrazione ha disposto la disinfestazione delle aree frequentate… -

Abbonati per leggere anche, una La Spezia (Foto Ansa) Per approfondire : Articolo : Dimesso il bambino con la. Disinfestazione, scattano i divieti Articolo :, nuovo: stavolta in LungarnoLA SPEZIA - Caso di febbre Dengue rilevato nello spezzino. Per questo nella notte tra lunedì e martedì è scattata la disinfestazione di un'area del centro storico della Spezia, dalle ore 22 e fino all ...Un'area del centro storico della Spezia è stata sottoposta a disinfestazione a seguito di un caso di Dengue rilevato dall'azienda sanitaria in un cittadino di ritorno da un Paese tropicale. (ANSA) ...