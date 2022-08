Colpo di spugna della Cina in Africa Ma il danno è fatto

Leggi su formiche

(Di martedì 23 agosto 2022) Prima la valanga di prestiti a condizioni a dir poco onerose, quando non vessatorie. Poi una specie di sanatoria, quasi una pace universale dal sapore finanziario. In, negli ultimi anni, tanti governi se la sono passata male a causa dei finanziamenti concessi dalle banche cinesi, la cui vera natura è stata a più riprese raccontata da questa testata. Soldi prestati in cambio di autentiche ipoteche, quando non veri espropri, di infrastrutture, porti, pezzi di industria. E chi non riusciva a rimborsare il denaro erogato (il caso del Kenya vale per tutti ma c’è anche l’Uganda), che ha trasformato il Dragone nel primo prestatore globale ai Paesini, poteva rimetterci persino la tenuta delle finanze pubbliche, imbottite di debito tossico. Ora però, dopo aver devastato molte economie del Continente nero a suon di prestiti-trappola, Pechino, in ...