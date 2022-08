Bufera social su Nicola Berti: “Se resta Skriniar, Bremer per me può anche andare a funghi nel…” (Di martedì 23 agosto 2022) Nell’intervista rilasciata al quotidiano “La Gazzetta dello Sport” l’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana Nicola Berti, ha fatto una battuta sul difensore brasiliano Bremer che molto ha fatto arrabbiare i tifosi juventini e che ha causato una Bufera social: “Dispiaciuto per Bremer alla Juve? Macché. Se resta Skriniar, Bremer per me può anche andare a funghi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Inter – Juventus, Coppa Italia Ziliani ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 23 agosto 2022) Nell’intervista rilasciata al quotidiano “La Gazzetta dello Sport” l’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, ha fatto una battuta sul difensore brasilianoche molto ha fatto arrabbiare i tifosi juventini e che ha causato una: “Dispiaciuto peralla Juve? Macché. Seper me puòL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Inter – Juventus, Coppa Italia Ziliani ...

