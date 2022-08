Autolook Week a Torino dal 7 all'11 settembre 2022 (Di martedì 23 agosto 2022) Autolook Week : le vie del centro di Torino cominciano da questa settimana a colorarsi con bandiere e pannelli appesi che, da via Po a piazza San Carlo, racconteranno il motorsport dettando il ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 23 agosto 2022): le vie del centro dicominciano da questa settimana a colorarsi con bandiere e pannelli appesi che, da via Po a piazza San Carlo, racconteranno il motorsport dettando il ...

quotidianopiem : Una Ferrari da Formula 1 nel salotto di Torino, arriva Autolook Week - CorriereQ : Torino: dal 7 all’11 settembre Autolook Week colora le vie del centro - massimo_san : RT @mole24torino: A settembre #Torino torna capitale dei #motori. Mostre e sfilate per il centro cittadino di automobili di #Formula1 e mot… - carlo_sottile : RT @mole24torino: A settembre #Torino torna capitale dei #motori. Mostre e sfilate per il centro cittadino di automobili di #Formula1 e mot… - CronacaTorino24 : RT @mole24torino: A settembre #Torino torna capitale dei #motori. Mostre e sfilate per il centro cittadino di automobili di #Formula1 e mot… -