Ambra Angiolini, ‘rimpiazzata’ proprio da lei: chi è la bellissima fiamma di Allegri (Di martedì 23 agosto 2022) Ambra Angiolini ha appena ricevuto una notizia inaspettata che di certo non avrà lasciato indifferente l’amata star di Non è la Rai. Scopriamo di che cosa si tratta. A quanto pare il suo ex ha definitivamente voltato pagina e lo ha fatto in maniera plateale. Ambra-Angiolini-Altranotizia-(Fonte: Google)Ora tutti i fan affezionati alla famosa attrice Ambra Angiolini si stanno chiedendo che reazione avrà di fronte a questa novità inaspettata. Ambra Angiolini, la notizia inaspettata sul suo ex La mitica star di Non è La Rai, conduttrice e leader del team di ragazze che, tramite i suggerimenti dati in cuffia da parte dell’autore tv Gianni Boncompagni, intratteneva il pubblico dello storico format Rai ha fatto tanta strada. Con il tempo è ... Leggi su altranotizia (Di martedì 23 agosto 2022)ha appena ricevuto una notizia inaspettata che di certo non avrà lasciato indifferente l’amata star di Non è la Rai. Scopriamo di che cosa si tratta. A quanto pare il suo ex ha definitivamente voltato pagina e lo ha fatto in maniera plateale.-Altranotizia-(Fonte: Google)Ora tutti i fan affezionati alla famosa attricesi stanno chiedendo che reazione avrà di fronte a questa novità inaspettata., la notizia inaspettata sul suo ex La mitica star di Non è La Rai, conduttrice e leader del team di ragazze che, tramite i suggerimenti dati in cuffia da parte dell’autore tv Gianni Boncompagni, intratteneva il pubblico dello storico format Rai ha fatto tanta strada. Con il tempo è ...

Chidees : - Chiara l'altra sera sembravi ambra angiolini in quel film... come si chiama... ragazze interrotte - Ruby_Rubina3 : @settecoppeotto Ambra Angiolini Sabrina Ferilli Riccardo Scamarcio - spaziprovvisori : @mvolpe80 Quello che tu non sai è che sono io a scrivere i testi a Ambra Angiolini. E questo da subito dopo quel f… - mvolpe80 : @spaziprovvisori ma questa è una citazione di ambra angiolini, l'ho riconosciuta - MiCalliroe : Sai quel film con Ambra Angiolini in riabilitazione, ragazze interrotte! -