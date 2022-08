Allarme sanità | pronto soccorso affollati | le attese infinite in 4 ospedali di Roma

(Di martedì 23 agosto 2022). Nella Capitale idi quattroregistrano un sovraffollamento di pazienti esorbitante. Ad intasarli, soprattutto anziani soli. Il dato emerge da un monitoraggio dei Nas di, riportato anche da La Repubblica. Sono numeri che risalgono all’11 agosto scorso, durante un sopralluogo all’interno delle strutture sanitarie capitoline. L’deiGlivisitati dai militari sono, nello specifico, il Policlinico Umberto I, il San Giovanni Addolorata, il Santo Spirito e il Grassi di Ostia. Sono diversi gli aspetti passati in rassegna durante i controlli, tra i quali la presenza in turno dei sanitari tra medici e infermieri, le condizioni in cui si trovano i locali, ...

