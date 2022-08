Uomini e Donne, l’ex tronista Teresa Cilia parla del tumore: ‘Salva grazie alla fede’ (Di lunedì 22 agosto 2022) È tornata sui social dopo una lunga assenza Teresa Cilia a causa di un tumore all’utero che combatte da quando aveva solo 24 anni. Teresa Cilia si racconta a Uomini e Donne l’ex concorrente di Uomini e Donne ha raccontato al pubblico che la segue come ha affrontato questa situazione e come la sta vivendo. “Sapete cosa mi ha salvata? La fede! Sì, perché non mi sono rassegnata e ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto! Ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso”. Ma ovviamente Teresa Cilia ha ancora paura per quello che le sta succedendo, non senza avere gratitudine per aver ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) È tornata sui social dopo una lunga assenzaa causa di unall’utero che combatte da quando aveva solo 24 anni.si racconta aconcorrente diha raccontato al pubblico che la segue come ha affrontato questa situazione e come la sta vivendo. “Sapete cosa mi ha salvata? La fede! Sì, perché non mi sono rassegnata e ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto! Ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso”. Ma ovviamenteha ancora paura per quello che le sta succedendo, non senza avere gratitudine per aver ...

