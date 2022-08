Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Fdi completa risiko liste | Meloni ‘front woman’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 22 agosto 2022) Depositate ledi Fratelli d’Italia, Giorgianel ruolo diconferma tutti gli ‘uscenti’, a cominciare dai fedelissimi come Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida, Giovanni Donzelli, e Giovanbattista Fazzolari, schierando vari big ‘esterni’ al partito: da Giulio Tremonti a Carlo Nordio e Marcello Pera, vari ‘pescati’ in Forza Italia.la squadra di quelli più vicini al leader di via della Scrofa, Raffaele Fitto, co-presidente di Ecr, il gruppo dei Conservatori a Bruxelles, di cui lei è presidente: l’ex ministro azzurro correrà in Puglia, come capolista al proporzionale alla Camera. L’ex superministro dell’Economia dei governi Berlusconi Tremonti, schierato in Lombardia al Senato, sfiderà un altro economista, ‘mister Forbici’ Carlo Cottarelli, candidato con il Pd. ...