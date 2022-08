Travolto sui binari dal tram, identificata la vittima (Di lunedì 22 agosto 2022) . Un uomo è morto dopo essere stato investito da un tram della linea 19 la sera di sabato scorso a largo Preneste. La vittima è un 35enne del Bangladesh, riconosciuto attraverso accertamenti dattiloscopici, è stata attiva l’ambasciata per rintracciare i parenti ed effettuare il riconoscimento ufficiale. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica della tragedia. Stando ai primi riscontri l’uomo era seduto sulla banchina della fermata del tram. Mentre il convoglio stava arrivando il 35enne si è alzato ed ha attraversato i binari, venendo Travolto dal mezzo pubblico. Per estrarlo da sotto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In condizioni disperate l’uomo è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale Vannini e successivamente all’ospedale San ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) . Un uomo è morto dopo essere stato investito da undella linea 19 la sera di sabato scorso a largo Preneste. Laè un 35enne del Bangladesh, riconosciuto attraverso accertamenti dattiloscopici, è stata attiva l’ambasciata per rintracciare i parenti ed effettuare il riconoscimento ufficiale. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica della tragedia. Stando ai primi riscontri l’uomo era seduto sulla banchina della fermata del. Mentre il convoglio stava arrivando il 35enne si è alzato ed ha attraversato i, venendodal mezzo pubblico. Per estrarlo da sotto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In condizioni disperate l’uomo è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale Vannini e successivamente all’ospedale San ...

