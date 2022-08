Tennis | Federer torna ad allenarsi | video diventa virale sui social

LaStampa : Federer torna ad allenarsi: il video social fa gioire i fan - Luxgraph : Tennis, Federer torna ad allenarsi: il video sui social scatena i tifosi #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: #tennis #Federer torna ad allenarsi: il video sui social fa gioire i fan - ilsecoloxix : #tennis #Federer torna ad allenarsi: il video sui social fa gioire i fan - FrancescoDL80 : RT @LaStampa: Federer torna ad allenarsi, un video fa impazzire i tifosi -

Rogerè di nuovo in campo. Anche se solo per pochi secondi, tanto infatti dura il breve ... A 41 anni vederlo su un campo dafa ancora lo stesso effetto, a giudicare dalle reazioni ...Il torneo esibizione, che quest'anno si disputerà alla O2 Arena di Londra, vedrà i Fab Four (, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray) insieme nel Team Europa.ha anche promesso di ...(LaPresse) Bastano pochi secondi per scatenare l'entusiasmo degli appassionati. E non è servito molto più tempo perché quei pochi secondi di video facessero sui social il giro del mondo. Roger Federer ...Nella storia del tennis di imprese così son pieni gli annali ... in quell’edizione i due sconfissero in semifinale rispettivamente Federer e Djokovic per giocare una delle finali slam più ...