Russia: Salvini, 'figlia di Dugin non meritava quella fine'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Piango una donna che non meritava di fare quella fine, purtroppo quando scoppiano guerre i morti ci sono da ambo le parti, non ho l'arroganza di dire è colpa di Tizio, è colpa di Caio". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de 'La corsa al voto' su La7, a proposito dell'attentato a Darya Dugina.

