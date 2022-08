Rita Dalla Chiesa scende in politica (Di lunedì 22 agosto 2022) Rita Dalla Chiesa Chiuse le liste, spunta qualche sorpresa. Tra i volti noti e nuovi di Forza Italia alle prossime Elezioni del 25 settembre ce n’è uno che arriva dal mondo della tv: a scendere in campo con il “benestare” di Silvio Berlusconi sarà Rita Dalla Chiesa. L’ex conduttrice di Forum ha scelto dunque di intraprendere una carriera politica. Sarà candidata con Forza Italia in Puglia come capolista nel proporzionale, nel collegio blindato di Molfetta-Bari, e all’uninominale della Camera. Inoltre, sarà al proporzionale in altre regioni tra cui la Liguria. Un nome, quello della conduttrice e giornalista, che non passa mai inosservato, soprattutto in questo periodo che accompagna al voto. Proprio a settembre saranno 40 anni Dalla ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 agosto 2022)Chiuse le liste, spunta qualche sorpresa. Tra i volti noti e nuovi di Forza Italia alle prossime Elezioni del 25 settembre ce n’è uno che arriva dal mondo della tv: are in campo con il “benestare” di Silvio Berlusconi sarà. L’ex conduttrice di Forum ha scelto dunque di intraprendere una carriera. Sarà candidata con Forza Italia in Puglia come capolista nel proporzionale, nel collegio blindato di Molfetta-Bari, e all’uninominale della Camera. Inoltre, sarà al proporzionale in altre regioni tra cui la Liguria. Un nome, quello della conduttrice e giornalista, che non passa mai inosservato, soprattutto in questo periodo che accompagna al voto. Proprio a settembre saranno 40 anni...

EffimeraAlkimia : RT @BimbePeppe: Rita Dalla Chiesa candidata in Puglia con FI. A giugno 2020 dichiarava:”è 1 peccato volere l’estinzione dei cinesi?” Su… - LuigiPunzo03 : Rita Della Chiesa, con un padre ammazzato dalla mafia, si candida in Forza Italia, il cui leader finanziò la mafia. - andal68 : Rita Dalla Chiesa con il padre massacrato dalla mafia si candida con un partito di mafia. Ma tutt'appost? - Swollenbee : RT @talismanogiada: Solidarietà a Rita Dalla Chiesa , le colpe dei padri non ricadano sui figli, il padre ha combattuto la mafia ma ciò non… - Marzo531 : RT @antonioneox78: Rita dalla chiesa schierata con forza Italia , tutte le vittime della mafia si stanno rivoltando nella tomba . #ritadall… -