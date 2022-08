Rita Dalla Chiesa, bruciato il GF Vip 7: non ci sarà. Ecco perché (Di lunedì 22 agosto 2022) Il padrone dell’appartamento più spiato d’Italia, che conduce il reality di Cinecittà ormai da tre, questa in arrivo sarà la quarta, indimenticabili, vincenti edizioni, nonché direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini, sognava lei tra i concorrenti del suo GF Vip 7. Oggi, finalmente, Rita Dalla Chiesa ha dato indirettamente la risposta che i telespettatori aspettavano da tempo. Parteciperà o meno? Nel frattempo, nel suo avvenire una rilevante novità. Praticamente chiunque desidera vederla in un contesto come quello del GF Vip 7 che debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo 19 settembre, a quanto pare. Di personaggi interessanti come Rita Dalla Chiesa non ce ne sono poi molti nel settore ed il piccolo schermo, in questo modo, potrebbe raccontare ancora ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 22 agosto 2022) Il padrone dell’appartamento più spiato d’Italia, che conduce il reality di Cinecittà ormai da tre, questa in arrivola quarta, indimenticabili, vincenti edizioni, nonché direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini, sognava lei tra i concorrenti del suo GF Vip 7. Oggi, finalmente,ha dato indirettamente la risposta che i telespettatori aspettavano da tempo. Parteciperà o meno? Nel frattempo, nel suo avvenire una rilevante novità. Praticamente chiunque desidera vederla in un contesto come quello del GF Vip 7 che debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo 19 settembre, a quanto pare. Di personaggi interessanti comenon ce ne sono poi molti nel settore ed il piccolo schermo, in questo modo, potrebbe raccontare ancora ...

Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - Adnkronos : Elezioni 2022, #Berlusconi schiera Rita #DallaChiesa in Puglia. - andal68 : RT @gigi52335676: Rita Dalla Chiesa rinuncia al Grande Fratello per candidarsi con Forza Italia. Vuole provare il livello inferiore - stefy87453519 : RT @salvinimi: Rita dalla Chiesa si candida con la FI. Come andare a pisciare sulla tomba del padre ammazzato dalla mafia - mauro_ortolano : Rita Dalla Chiesa candidata in #ForzaItalia. Dopo anni a condurre Forum ha ottenuto la promozione! Da PierSilvio a Silvio. -