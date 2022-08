Pordenone, la strada è buia per risparmiare energia: 15enne viene travolto e ucciso (Di lunedì 22 agosto 2022) Tragedia a Pordenone: un ragazzino di 15 anni è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre stava tornando a casa in bicicletta. Il risparmio energetico è certamente un dovere ma bisogna avere la logica e il buon senso di capire dove è necessario risparmiare e dove, invece non è proprio possibile. risparmiare sull’illuminazione delle strade può essere pericoloso. Quanto accaduto a Pordenone lo dimostra. ANSA / Michele Missinato/archivioA farne le spese è stato Giovanni Zanier, un ragazzino di 15 anni che è stato travolto da un’automobile mentre era in bicicletta. L’adolescente si trovava al lato di una strada di Porcia – in provincia di Pordenone – vicino a una palazzina abitata. Il giovane stava tornando a casa ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 agosto 2022) Tragedia a: un ragazzino di 15 anni è statoda un’automobile mentre stava tornando a casa in bicicletta. Il risparmio energetico è certamente un dovere ma bisogna avere la logica e il buon senso di capire dove è necessarioe dove, invece non è proprio possibile.sull’illuminazione delle strade può essere pericoloso. Quanto accaduto alo dimostra. ANSA / Michele Missinato/archivioA farne le spese è stato Giovanni Zanier, un ragazzino di 15 anni che è statoda un’automobile mentre era in bicicletta. L’adolescente si trovava al lato di unadi Porcia – in provincia di– vicino a una palazzina abitata. Il giovane stava tornando a casa ...

