Pagelle Sampdoria Juventus: Colley un muro, Vlahovic isolato – VOTI (Di lunedì 22 agosto 2022) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Sampdoria Juventus Le Pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Juventus, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Colley, Perin FLOP: Augello, Vlahovic VOTI Sampdoria (4-1-4-1): Audero 6.5; Bereszynski 6, Ferrari 6.5, Colley 7, Augello 5.5 (72? Murru 6); Vieira 6.5 (78? Depaoli 6); Leris 6.5, Rincon 6 (68? Verre 6), Sabiri 6.5, Djuricic 5.5 (72? Villar 6); Caputo 6 (78? Quagliarella sv). Juventus (4-3-3): Perin 7; Danilo 6, Rugani 6, Bremer 5.5, Alex Sandro 6 (46? De Sciglio 6); McKennie 5 (62? Miretti 6.5), ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:, Perin FLOP: Augello,(4-1-4-1): Audero 6.5; Bereszynski 6, Ferrari 6.5,7, Augello 5.5 (72? Murru 6); Vieira 6.5 (78? Depaoli 6); Leris 6.5, Rincon 6 (68? Verre 6), Sabiri 6.5, Djuricic 5.5 (72? Villar 6); Caputo 6 (78? Quagliarella sv).(4-3-3): Perin 7; Danilo 6, Rugani 6, Bremer 5.5, Alex Sandro 6 (46? De Sciglio 6); McKennie 5 (62? Miretti 6.5), ...

