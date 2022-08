Napoli, valanghe di gol e Kvarashow: che partenza! VIDEO (Di lunedì 22 agosto 2022) Impressionante la partenza del Napoli in questa stagione di Serie A: 9 gol in due gare e un Kvaratskhelia subito protagonista. Scopriamo i numeri... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Impressionante la partenza delin questa stagione di Serie A: 9 gol in due gare e un Kvaratskhelia subito protagonista. Scopriamo i numeri...

sportli26181512 : Napoli, valanghe di gol e Kvarashow: che partenza! VIDEO: Impressionante la partenza del Napoli in questa stagione… - FcInterNewsit : Di Napoli: 'Immobile? A Roma valanghe di gol, ma se li avesse fatti con l'Inter avrebbero avuto risonanza diversa' - CaputMundi88 : @ufromthecity Kim per kk a me non sembra 'sostituire bene' ma magari mi sbaglio. Insigne e mertens hanno fatto la s… - tormentony : @giampdisan @DonTano1979 valanghe di rigori dove che sono passati mesi e mesi dall'ultimo rigore? L'anno scorso son… -