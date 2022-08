Morte di Darya Dugina, Putin: 'Crimine vile'. Aleksandr Dugin: 'Uccisa dai nostri nemici' (Di lunedì 22 agosto 2022) Vladimir Putin ha denunciato come 'Crimine vile, crudele', quello che 'ha messo fine prematuramente alla vita di Darya Dugina, una persona brillante e talentuosa dotata di un cuore autenticamente ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 agosto 2022) Vladimirha denunciato come ', crudele', quello che 'ha messo fine prematuramente alla vita di, una persona brillante e talentuosa dotata di un cuore autenticamente ...

martaottaviani : Thread un minino ragionato sull'esplosione che ha portato alla morte di Darya #Dugina 1/ #Dugin non ha mai frequent… - RaiNews : Nessuno ha ancora rivendicato l'attentato che ha portato alla morte della figlia di Alexander Dugin #attentato… - RaiNews : '#Putin usurpatore del potere e criminale, ha scatenato una guerra fratricida e mandato soldati a morte certa e ins… - VerdeGiuseppe4 : RT @pbecchi: Se la pista ucraina per la morte di Darya Dugina dovesse rivelarsi attendibile, allora dovrebbe essere chiaro che stiamo milit… - tempoweb : 'È stata una 007 ucraina'. Per #Mosca il caso #Dugin è chiuso #22agosto #iltempoquotidiano -