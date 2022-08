Milan, Ambrosini: «Nostalgia di Kessiè? Con questo Bennacer…» (Di lunedì 22 agosto 2022) Ambrosini non fa drammi: «Se mancherà Kessiè? Con un Bennacer così… ». Le parole dell’ex centrocampista a DAZN Ambrosini ha così commentato l’addio al Milan di Kessiè: Nostalgia – «Se mancherà Kessie? Con un Bennacer così… Ma è anche vero che l’ultimo Kessiè stato determinante» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022)non fa drammi: «Se mancherà? Con un Bennacer così… ». Le parole dell’ex centrocampista a DAZNha così commentato l’addio aldi– «Se mancherà Kessie? Con un Bennacer così… Ma è anche vero che l’ultimostato determinante» L'articolo proviene da Calcio News 24.

FabrizioDamian2 : @agostinomela Ma controllano i mezzi di informazione come nemmeno la juve di Moggi: montolivo ed Ambrosini a DAZN (… - Iusername70 : RT @gippu1: Dieci italiani titolari per il #Monza a Napoli, ormai una rarità (c'era riuscito diverse volte il Sassuolo). In casa Berlusconi… - EsercitoCrucian : RT @gippu1: Dieci italiani titolari per il #Monza a Napoli, ormai una rarità (c'era riuscito diverse volte il Sassuolo). In casa Berlusconi… - ilcozzaronero : #dazn Atalanta - Milan con Montolivo in cronaca e Ambrosini /Barzagli in studio. Ero allo stadio ieri cronaca di?… - YBah96 : RT @gippu1: Dieci italiani titolari per il #Monza a Napoli, ormai una rarità (c'era riuscito diverse volte il Sassuolo). In casa Berlusconi… -