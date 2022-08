Mercato Fiorentina, in chiusura l’affare Barak: cifre e dettagli (Di lunedì 22 agosto 2022) Mancava solo la giusta formula per la chiusura dell’affare Barak, ma alla fine la Fiorentina è riuscita a a mettere a segno il colpo. Dopo l’accordo raggiunto negli scorsi giorni con il trequartista ceco per un contratto quadriennale da 1,5 milioni a stagione, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i dirigenti della Viola sono riusciti infatti a convincere anche il Verona. Fiorentina Barak chiusura l’affare si chiuderà in prestito annuale da 2 milioni con diritto di riscatto al termine della stagione, fissato a 12 milioni. La Viola sborserà, dunque, una cifra molto vicina a quella di 15 milioni richiesta dal presidente degli scaligieri Maurizio Setti che, però, auspicava per l’inserimento di un riscatto obbligatorio, così da assicurarsi la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) Mancava solo la giusta formula per ladel, ma alla fine laè riuscita a a mettere a segno il colpo. Dopo l’accordo raggiunto negli scorsi giorni con il trequartista ceco per un contratto quadriennale da 1,5 milioni a stagione, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i dirigenti della Viola sono riusciti infatti a convincere anche il Verona.si chiuderà in prestito annuale da 2 milioni con diritto di riscatto al termine della stagione, fissato a 12 milioni. La Viola sborserà, dunque, una cifra molto vicina a quella di 15 milioni richiesta dal presidente degli scaligieri Maurizio Setti che, però, auspicava per l’inserimento di un riscatto obbligatorio, così da assicurarsi la ...

