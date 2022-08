Meloni e Letta dicono “no” al confronto a quattro da Enrico Mentana. Sì al ‘duello’ da Vespa. Il direttore del TgLa7: “Manca un mese” (Di lunedì 22 agosto 2022) Giovedì 22 settembre Enrico Letta e Giorgia Meloni si confronteranno in tv, uno spazio di un’ora in prima serata su Rai1 moderato da Bruno Vespa. Uno speciale di “Porta a Porta” che ospiterà anche altri leader politici ma senza faccia a faccia, nessun intervento a quattro, come proposto da Carlo Calenda, con il coinvolgimento del Terzo Polo (Azione e Italia Viva) e il Movimento 5 Stelle. “Noi siamo pronti a ospitare in prima serata venerdì 23 settembre i leader dei quattro poli per un confronto finale. Se vorranno, sarà diretto”, la proposta immediata di Enrico Mentana. Offerta accolta con entusiasmo da Calenda e Conte, bocciata sul nascere dal Partito Democratico e Fratelli d’Italia. “La polemica sui confronti mi pare posta male e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Giovedì 22 settembree Giorgiasi confronteranno in tv, uno spazio di un’ora in prima serata su Rai1 moderato da Bruno. Uno speciale di “Porta a Porta” che ospiterà anche altri leader politici ma senza faccia a faccia, nessun intervento a, come proposto da Carlo Calenda, con il coinvolgimento del Terzo Polo (Azione e Italia Viva) e il Movimento 5 Stelle. “Noi siamo pronti a ospitare in prima serata venerdì 23 settembre i leader deipoli per unfinale. Se vorranno, sarà diretto”, la proposta immediata di. Offerta accolta con entusiasmo da Calenda e Conte, bocciata sul nascere dal Partito Democratico e Fratelli d’Italia. “La polemica sui confronti mi pare posta male e non ...

