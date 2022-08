Juve, bloccato Milik: cifre e dettagli dell’affare in attesa di Depay (Di lunedì 22 agosto 2022) La Juventus ha prenotato Arkadiusz Milik. Anzi, bloccato in attesa di capire se Memphis Depay deciderà di rivedere al ribasso la richiesta... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Lantus ha prenotato Arkadiusz. Anzi,indi capire se Memphisdeciderà di rivedere al ribasso la richiesta...

hbk_89 : RT @cmdotcom: #Juve, bloccato #Milik: cifre e dettagli dell’affare in attesa di #Depay - 86_longo : RT @cmdotcom: #Juve, bloccato #Milik: cifre e dettagli dell’affare in attesa di #Depay - cmdotcom : #Juve, bloccato #Milik: cifre e dettagli dell’affare in attesa di #Depay - lorenzospa99 : @thebookintheair @Robertoo1897 @DanieleMassa9 @velosodiego @Paolo_Bargiggia @juventusfc @sscnapoli a dire la verità… - MarKoElMatador : La Juve ha Depay bloccato da 2 giorni... Per me proverà a scambiare Zakaria con Zaniolo (+ soldi) e liberare spazio a Paredes -