Infrastrutture | Giovannini “Italia non sia solo piattaforma logistica”

RIMINI (ITALPRESS) – "Non possiamo pensare all'Italia come a una piattaforma logistica di arrivo delle merci", perchè "essere semplicemente una piattaforma, in cui le merci passano per andare altrove, non lascia molto valore. In quest'ultimo anno e mezzo abbiamo immaginato l'Italia come luogo di trasformazione e di partenza delle merci, un fatto che richiede un cambiamento di ottica molto importante". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, al Meeting di Rimini. "Noi vogliamo produrre merci, magari esportarle e attirare quelle aziende che stanno tornando in Italia per farle produrre nei retroporti", spiega. "Il gigantismo navale non si arresterà: vuol dire avere servizi sempre più avanzati"

