Il Liverpool non sa più vincere, riscatto United: 2 - 1 all'Old Trafford (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Manchester United rialza la testa, il Liverpool resta dietro in classifica. Il posticipo della terza giornata di Premier League vede aprire una mini crisi della squadra di Klopp, ancora senza ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Manchesterrialza la testa, ilresta dietro in classifica. Il posticipo della terza giornata di Premier League vede aprire una mini crisi della squadra di Klopp, ancora senza ...

AndreLicari : @FinoAllaFine___ Mi sembra una esagerazione dire che chiunque giochi meglio di noi. Non ho visto una grande Inter,… - ETGazzetta : Il #Liverpool non sa più vincere, lo United s'impone per 2-1 #PremierLeague - snkakavvd : Stupirsi del Liverpool, sintomo di non aver letto la formazione iniziale e di non sapere quante assenze ci sono in questo momento ??? - ma_io_boh_ : Il Liverpool comunque finora parecchio sottotono. Darwin avrà bisogno di tempo per ambientarsi, però intanto il res… - themaxy7 : #AllegriOut #Klopp non se la sta passando proprio bene al #Liverpool in questo inizio...forse cambiare aria farebbe bene ad entrambi ???????? -