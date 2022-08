SecolodItalia1 : I Ferragnez postano un video sull’orlo di un dirupo, ira social: “Pessimi, ieri è morto un ragazzo”… - fraa_5 : Ferragnez amd friends postano sempre tremila storie. Ora che devono non postano?? -

ilmattino.it

... ''Ieri per foto simile è morto un ragazzo, non date buon esempio'' Chiara Ferragni e Fedez...il rischio per un semplice video da postare - aggiunge ancora un altro follower dei- non ...Chiara Ferragni e Fedezun video in cui appaiono in cima ad un dirupo a Es Vedrà, a due passi da Ibiza, da dove si ...semplice video da postare - aggiunge ancora un altro follower dei-... Ferragnez, la piccola Vittoria e il video della pappa: il post è virale. E i followers commentano così La coppia a Ibiza in cima a dirupo, l'ira dei follower: ''Ieri per foto simile è morto un ragazzo, non date buon esempio'' ...(Adnkronos) – Chiara Ferragni e Fedez postano un video in cui appaiono in cima ad un dirupo a Es Vedrà, a due passi da Ibiza, da dove si può ammirare un panorama mozzafiato. Ed è subito polemica socia ...