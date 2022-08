HBO ha finalmente svelato le prime immagini della serie The Last of Us

(Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo mesi di attesa, ledi Theof Us by HBO sonoarrivate. Il famoso videogioco, che ha venduto più di 17 milioni di copie in tutto il mondo, sarà adattato in unadal canale televisivo americano e i fan non vedono l'ora di vederlo. Lo scrittore Craig Mazin, noto per il suo lavoro sulla miniChernobyl, ha collaborato con Neil Druckmann, uno dei designer del gioco, per garantire che lo spirito apocalittico e straziante di Theof Us venga mantenuto.in un trailer che rivela le prossime produzioni di HBO (tra cui The idol con The Weeknd e la seconda stagione di The White Lotus), lemostrano due scene chiave: la prima, in cui Joel, interpretato da Pedro Pascal, insegna a Ellie ...

Dopo un lunga attesa siamotornati a Westeros con la series premiere di House of the Dragon , l'attesissima serie eventononché prequel de Il Trono di Spade . La serie è tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di ...Lo spin - off prequel de Il trono di spade si è fatto attendere, ma ora èsu(e in Italia su Sky e NOW), e noi abbiamo di nuovo i nostri appuntamenti settimanali a Westeros. E se ...Il nostro focus sul presente e sul futuro di Westworld dopo la conclusione della quarta stagione e in attesa del rinnovo per una quinta, che dovrebbe anche essere l'ultima come da piano iniziale dei c ...Dopo il debutto del primo episodio della serie prequel de Il Trono di Spade targata HBO, un nuovo trailer mostra cosa aspettarsi da The House of Dragon nelle prossime settimane. House of the Dragon ha ...