Griner condannata | Dennis Rodman | “Andrò in Russia per sostenerla”

(Adnkronos) – L'ex star della Nba Dennis Rodman, che sostiene di "conoscere troppo bene Vladimir Putin", ha rivelato a Nbc News la sua intenzione di volare in Russia a sostegno della star della Wnba incarcerata Brittney Griner. Griner è stata condannata questo mese a nove anni in una prigione russa. È stata detenuta in un aeroporto di Mosca a febbraio dopo che i funzionari doganali hanno affermato che all'interno del suo bagaglio erano state trovate bombolette di vaporizzazione con olio di cannabis.

