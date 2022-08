orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24: nuove pubblicazioni e rettifiche. AGGIORNATO - parentesi_erre : @leonidafem voglio il freddo abbraccio del vuoto abissale (le gps sono le graduatorie di supplenza, chi è escluso… - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, quando si applica riserva posti legge 68. Graduatorie senza distinzione di fascia - PacificoTweet : Terzo anno consecutivo con record di precari, Anief: bastava allargare graduatorie di merito e Gps - AniefTorino : Terzo anno consecutivo con record di precari, Anief: bastava allargare graduatorie di merito e Gps -

... soprattutto del Sud,esaurite nelle discipline scientifiche e non solo. L'aggravante è ...i posti in deroga per i docenti specializzati su sostegno Perché non assume in ruolo daanche ...... soprattutto del Sud,esaurite nelle discipline scientifiche e non solo. L'aggravante è ...i posti in deroga per i docenti specializzati su sostegno Perché non assume in ruolo daanche ...Previsto un nuovo record di supplenze a settembre, Anief: 'Basta integrare GM con idonei e assumere da I fascia GPS posto comune'.Sulla copertura delle oltre 200mila cattedre scoperte, il ministro dell’Istruzione dispensa tranquillità ma non convince nessuno. Invece ...