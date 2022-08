Fedez e Chiara Ferragni | bufera per il selfie estremo | «Un ragazzo ieri è morto così | bell’esempio»

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ferragnez sotto torchio. La coppia più social che mai, ha postato nelle scorse ore un reel in cui si mostra seduta su una roccia picco nel vuoto a Ibiza, e come sfondo il tramonto. Uno scatto suggestivo ma pericoloso, tanto da non lasciare indifferenti molti dei milioni di follower che li seguono. Tra i commenti si legge: «Unper raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, èper una foto ad effetto» scrive un utente riferendosi alla tragedia di qualche giorno fa quando il 30enne rodigino Andrea Mazzetto è precipitato dallo sperone «Altar Knotto», sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), proprio per tentare di riprendere il telefonino che gli era sfuggito dalle mani. «Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani , sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo ...

antoniorosato72 : Chiara Ferragni e Fedez sull'orlo di un precipizio, polemica sui social dopo la morte di un ragazzo. Durante le vac… - CaterinAndemme : Chiara Ferragni e Fedez sull'orlo di un precipizio, polemica sui social dopo la morte di un ragazzo - SuoreDiMenare : Credo di notare una leggera flessione del senso sociale, la versione scostante dell'essere umano che non aspettavo… - CatelliRossella : Chiara Ferragni e Fedez sull'orlo di un precipizio, polemica sui social dopo la morte di un ragazzo - Piergiulio58 : Chiara Ferragni e Fedez sull'orlo di un precipizio a Ibiza, polemica sui social dopo la morte di un ragazzo nel vic… -

La Stampa

... sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), proprio per tentare di riprendere il telefonino che gli era sfuggito dalle mani Leggi anche >Ferragni e l'isola magica alle sue spalle: Es Vedra è il ...A poco più di un anno la piccola Vittoria Lucia è sempre più protagonsita dei video postati dai due genitori,Ferragn i che fanno a gara per girare filmati sempre divertenti e teneri. ... Chiara Ferragni e Fedez sull'orlo di un precipizio, polemica sui social dopo la morte di un ragazzo Continuano le vacanze a Ibiza di Chiara Ferragni e sui social mostra quotidianamente i look glamour scelti per le gite in barca e le cene in compagnia ...Fedez e Chiara Ferragni trascorrono e loro vacanze ad Ibiza in una super villa e con jet privato (guarda). Abituati a mostrare sui social la loro quotidianità fatta di ...