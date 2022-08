Elezioni, Calenda “Disponibile a un confronto tv tra partiti” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono Disponibile anche a un confronto tv tra partiti”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a “Coffee Break” su La7. “Nel confronto tv più facilmente emerge chi ha delle proposte che possono essere realizzate e chi non ne ha. Non ho problemi a farlo con Salvini, Berlusconi, Meloni o Fratoianni”, spiega. Quest'impostazione Letta-Meloni “è sbagliata, perchè loro insieme rappresentano molto meno del 50%: quindi perchè escludere gli altri?”.(ITALPRESS).– foto agenziafotogramma.it- Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sonoanche a untv tra”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a “Coffee Break” su La7. “Neltv più facilmente emerge chi ha delle proposte che possono essere realizzate e chi non ne ha. Non ho problemi a farlo con Salvini, Berlusconi, Meloni o Fratoianni”, spiega. Quest'impostazione Letta-Meloni “è sbagliata, perchè loro insieme rappresentano molto meno del 50%: quindi perchè escludere gli altri?”.(ITALPRESS).– foto agenziafotogramma.it-

