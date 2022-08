Covid | Bassetti | Ok rientro prof no vax | restrizioni non più necessarie

(Di lunedì 22 agosto 2022) Milano, 22 ago. (Adnkronos Salute) - Come si prospetta ilfra i banchi di scuola dopo l'estate? Niente Dad, né mascherine. E niente più obbligo vaccinale per iessori non vaccinati, che tornerebbero dunque in cattedra. "Credo che oggi non sia più giusto avere, anche per quanto riguarda iessori di scuola", commenta all'Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Un conto era la situazione di un anno fa, quando evidentemente dovevamo far sì che più persone possibile fossero vaccinate, un conto è la situazione attuale", conclude l'esperto.

