Chiara Ferragni e Fedez in posa su un precipizio, è bufera: "Per fare una foto così è morto un ragazzo" (Di lunedì 22 agosto 2022) 2' DI LETTURA Fedez e Chiara Ferragni nella bufera. Nelle scorse ore, il rapper ha postato un video sui social che lo ritrae appollaiato insieme alla moglie senza alcuna imbracatura su una roccia a strapiombo sul mare di Ibiza. Alle loro spalle, un tramonto mozzafiato. In tanti hanno giudicato la clip inopportuna e pericolosa in quanto potrebbe portare delle persone ad imitarli e a compiere gesti sprovveduti. Oltre a sottolineare il rischio emulazione, qualcuno ha ricordato come il video arrivi a poche ore dalla morte di Andrea Mazzetto, l'escursionista 30enne precipitato in un dirupo sull'Altopiano di Asiago nel tentativo di recuperare il cellulare della fidanzata sfuggito dalle mani dopo un selfie.

