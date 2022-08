Charles Leclerc diventa nuovo testimonial di Sky (Di lunedì 22 agosto 2022) Sky Wifi è la rete fissa più veloce d’Italia secondo la recente classifica stilata da Ookla e oggi prende il via una nuova campagna dedicata a questo importante riconoscimento, con un testimonial d’eccezione che incarna velocità e potenza: il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Dopo aver dato prova delle sue straordinarie performance nei precedenti L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 22 agosto 2022) Sky Wifi è la rete fissa più veloce d’Italia secondo la recente classifica stilata da Ookla e oggi prende il via una nuova campagna dedicata a questo importante riconoscimento, con und’eccezione che incarna velocità e potenza: il pilota di Formula 1. Dopo aver dato prova delle sue straordinarie performance nei precedenti L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

