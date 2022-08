Cameriere preso a bottigliate da due clienti per un complimento a una donna (Di lunedì 22 agosto 2022) E' finita a bottigliate una cena in un hotel di Ischia (Napoli). Vittima dell'aggressione un Cameriere, ferito da due clienti che sono stati denunciati. Si tratta di un 35enne e un 37enne, entrambi del centro di Napoli e già noti alle... Leggi su europa.today (Di lunedì 22 agosto 2022) E' finita auna cena in un hotel di Ischia (Napoli). Vittima dell'aggressione un, ferito da dueche sono stati denunciati. Si tratta di un 35enne e un 37enne, entrambi del centro di Napoli e già noti alle...

