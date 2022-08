Brendan Fraser verrà premiato a Toronto 2022 con il Tribute Award

(Di lunedì 22 agosto 2022) L'attorepresenterà ail film The Whale econ ill'11 settembre.saràcon il riconoscimentofor Performance l'11 settembre. Il riconoscimento è stato assegnato anche al cast di My Policeman che comprende Harry Styles ed Emma Corrin. L'attore sarà protagonista del festival canadese con The Whale, chepresentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Un comunicato ufficiale di Cameron Bailey, CEO delInternational Film Festival, ha dichiarato: ...

