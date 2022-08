Barù perde la pazienza, sbotta e scatena il caos: “Lasciatemi in pace!” (Di lunedì 22 agosto 2022) Durante gli ultimi mesi del GF Vip 6 Barù e Jessica Selassié si sono avvicinati molto, facendo pensare al pubblico che potesse nascere una nuova storia d’amore. Da quella ‘chimica’ però è nato soltanto un fanclub, i Jerù, che non hanno smesso di credere nella ‘coppia’ (che non è mai esistita), nemmeno dopo la fine del reality. A nulla sono servite le dichiarazioni fredde del nobile toscano, le fan hanno comunque continuato a sperare, fino ad oggi, quando l’ex gieffino è sbottato sotto al post di una di loro: “Ma chi vi conosce, ma che due cog***ni, Lasciatemi in pace“. Aiuto ma Barù sta veramente esondando come un fiume che esonda pic.twitter.com/VpKGbH7eZL — Paola. (@Iperborea ) August 22, 2022 Barù: “Non state bene”. Come se non bastasse il nipote di Costantino Della Gherardesca ha anche usato ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 agosto 2022) Durante gli ultimi mesi del GF Vip 6e Jessica Selassié si sono avvicinati molto, facendo pensare al pubblico che potesse nascere una nuova storia d’amore. Da quella ‘chimica’ però è nato soltanto un fanclub, i Jerù, che non hanno smesso di credere nella ‘coppia’ (che non è mai esistita), nemmeno dopo la fine del reality. A nulla sono servite le dichiarazioni fredde del nobile toscano, le fan hanno comunque continuato a sperare, fino ad oggi, quando l’ex gieffino èto sotto al post di una di loro: “Ma chi vi conosce, ma che due cog***ni,in pace“. Aiuto masta veramente esondando come un fiume che esonda pic.twitter.com/VpKGbH7eZL — Paola. (@Iperborea ) August 22, 2022: “Non state bene”. Come se non bastasse il nipote di Costantino Della Gherardesca ha anche usato ...

BITCHYFit : Barù perde la pazienza, sbotta e scatena il caos: “Lasciatemi in pace!” - itsannieilibon : Rimane il fatto che se sta a perde tempo a scrivere ste cose me sa che la vacanza non è un granché. Goditela Barù,… - lawebstar_it : #Jeru, #Barù perde la pazienza e sbotta sui social: 'Ma che due cogl*oni' - Paola6629523489 : RT @onordelvero2: 9) J: “dici cose a metà..ormai non sei più bravo come una volta..stai perdendo colpi Barù..ma com’è possibile un uomo co… - Dattenamossa1 : @barulino No sempre Barù,no sempre!Vince se c è costanza a nn lasciare altre vie di fuga,vince se scorre solo x una… -

