"Un anno e mezzo di vita. Poi...". Niccolò Ghedini e la malattia, la più toccante delle rivelazioni (Di domenica 21 agosto 2022) E' il più commosso di tutti, Piero Longo: l'avvocato arriva tra i primi ai funerali di Niccolò Ghedini, a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. Il senatore di Forza Italia, scomparso a soli 62 anni dopo aver lottato contro una grave forma di leucemia, era qualcosa in più del suo "allievo", avendolo portato in aula giovanissimo negli anni Ottanta, non ancora laureato. Alle esequie presenti tutti i vertici azzurri, dal vicepresidente Antonio Tajani alla capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, dall'amica e collega (nel partito e nelle aule di giustizia) Elisabetta Alberti Casellati al governatore del Veneto Luca Zaia, leghista, fino a Sergio Giordani, sindaco della sua città natale Padova, e Natascia Rocchi, prima cittadina di Santa Maria di Sala, piccola cittadina tra Padova e Venezia dove Ghedini viveva e "fuggiva" ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) E' il più commosso di tutti, Piero Longo: l'avvocato arriva tra i primi ai funerali di, a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. Il senatore di Forza Italia, scomparso a soli 62 anni dopo aver lottato contro una grave forma di leucemia, era qualcosa in più del suo "allievo", avendolo portato in aula giovanissimo negli anni Ottanta, non ancora laureato. Alle esequie presenti tutti i vertici azzurri, dal vicepresidente Antonio Tajani alla capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, dall'amica e collega (nel partito e nelle aule di giustizia) Elisabetta Alberti Casellati al governatore del Veneto Luca Zaia, leghista, fino a Sergio Giordani, sindaco della sua città natale Padova, e Natascia Rocchi, prima cittadina di Santa Maria di Sala, piccola cittadina tra Padova e Venezia doveviveva e "fuggiva" ...

RealHauleGluck : #Etiopia, A più di un anno e mezzo dallo scoppio del conflitto nel #Tigre’, in Etiopia, gli sforzi diplomatici per… - gippu1 : Dopo un anno e mezzo la #Juventus torna a vincere una partita di serie A con oltre due gol di scarto: non succedeva… - _CalcioItaliano : RT @Carmelo_Ct89: Tribuna del Mapei Stadium (lato TV) senza neanche mezzo spettatore. Veramente imbarazzante. Ogni anno peggio. L'anno ch… - dalbertocarlos_ : Zizzi si è incredibilmente ricordato come giocare a tennis dopo un anno e mezzo - myhiddenmess : RT @Guess_We_Should: La tesi di laurea è una perdita di tempo colossale da aggiungere alle poche cose che uno studente dell'ultimo anno dev… -