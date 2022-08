Ultime Notizie Roma del 21-08-2022 ore 16:10 (Di domenica 21 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica e un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio l’Ucraina non ha nulla a che fare con l’omicidio della figlia di Luigina per un’amica e lo può do via Principale consigliere del presidente ucraino zielinski che respinge le accuse di terrorismo di stato provenienti da Mosca per la tentato nel pane rimasta uccisa Daria lo gira 30 anni figlia di Alexander due giri ologo di Putin saltata in aria stanotte a mosca su un auto dove doveva essere anche il padre non siamo stato criminale A differenza della Russia sicuramente non uno stato terrorista ha detto podolia che la TV nazionale nuovo caso per liste del PD la viceministra dell’economia Laura Castelli rifiuta la candidatura nel collegio uninominale di Novara annunci in una nota che correrà solo nelle liste plurinominali di impegno civico ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica e un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio l’Ucraina non ha nulla a che fare con l’omicidio della figlia di Luigina per un’amica e lo può do via Principale consigliere del presidente ucraino zielinski che respinge le accuse di terrorismo di stato provenienti da Mosca per la tentato nel pane rimasta uccisa Daria lo gira 30 anni figlia di Alexander due giri ologo di Putin saltata in aria stanotte a mosca su un auto dove doveva essere anche il padre non siamo stato criminale A differenza della Russia sicuramente non uno stato terrorista ha detto podolia che la TV nazionale nuovo caso per liste del PD la viceministra dell’economia Laura Castelli rifiuta la candidatura nel collegio uninominale di Novara annunci in una nota che correrà solo nelle liste plurinominali di impegno civico ...

