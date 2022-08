Svolta per i biglietti di Lazio-Inter: già disponibili quelli extra per i nerazzurri (Di domenica 21 agosto 2022) Qualche segnale era venuto a galla già nella giornata di ieri, ma ora abbiamo conferme sul fatto che la gestione dei biglietti di Lazio-Inter sia decisamente migliore rispetto a quanto avvenuto in passato. Dopo il primo approfondimento a tema, con il quale abbiamo riportato l’annuncio della società biancoceleste in merito alla suddivisione degli spazi in Curva Sud, occorre aggiungere qualche altro dettaglio. A conti fatti, sta iniziando la seconda fase della vendita libera che in linea puramente teorica dovrebbe accontentare in primis i supporter nerazzurri che non erano riusciti ad aggiudicarsi un ticket nel settore ospiti nella giornata di venerdì. Importanti novità sui biglietti di Lazio-Inter destinati ai tifosi nerazzurri per la partita di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 agosto 2022) Qualche segnale era venuto a galla già nella giornata di ieri, ma ora abbiamo conferme sul fatto che la gestione deidisia decisamente migliore rispetto a quanto avvenuto in passato. Dopo il primo approfondimento a tema, con il quale abbiamo riportato l’annuncio della società biancoceleste in merito alla suddivisione degli spazi in Curva Sud, occorre aggiungere qualche altro dettaglio. A conti fatti, sta iniziando la seconda fase della vendita libera che in linea puramente teorica dovrebbe accontentare in primis i supporterche non erano riusciti ad aggiudicarsi un ticket nel settore ospiti nella giornata di venerdì. Importanti novità suididestinati ai tifosiper la partita di ...

DantiNicola : Quando #Crisanti, candidato dal PD, dice che #Renzi durante la Pandemia le ha sbagliate tutte si riferisce al cambi… - TeresaBellanova : Ci apprestiamo a chiudere la legislatura. Ritengo doveroso porre all’attenzione di tutti il lavoro che ognuno di no… - AlfredoPedulla : Questa storia è semplice: #Raspadori voleva solo il #Napoli, la #Juve mai in corsa. Una storia da seguire con coere… - mauriziobernava : @PoliticaPerJedi @frafuxa Quando capirai il disastro fatto da @EnricoLetta e la Ditta proprietaria di questo #PD? S… - sweet__vale__ : RT @taephelia: - nessun'altra lo ha mai fatto in questo modo. è stata un punto importante e di svolta per la loro carriera e per molto pers… -