Programmi TV di stasera, domenica 21 agosto 2022. Su Rai3, Camila Raznovich conduce l’ultima puntata di ‘Kilimangiaro Estate’ (Di domenica 21 agosto 2022) Camila Raznovich Rai1, ore 21.25: La Dama Velata Fiction. 1×04 – Fiducia Tradita: Clara non riesce a impedire il licenziamento di Matteo, anche perché Guido, geloso, non le dà il suo supporto. Decide allora di finanziare segretamente a Matteo gli studi in Agronomia. Rai2, ore 21.00: European Championships – Monaco 2022 Sport. Continuano gli Europei di Monaco 2022, con la telecronaca curata, come sempre, da RaiSport. Rai3, ore 21.25: Kilimangiaro Estate Divulgazione. l’ultima puntata della versione estiva del “Kilimangiaro” sarà un omaggio a tutti i viaggiatori della trasmissione, da Gabriele Saluci e Ludovico D Maistre dei Viaggi al Rallentatore, alla biologa marina Mariasole Bianco che si trova alle Seychelles; dai numerosi film maker dal mondo che collaborano ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 agosto 2022)Rai1, ore 21.25: La Dama Velata Fiction. 1×04 – Fiducia Tradita: Clara non riesce a impedire il licenziamento di Matteo, anche perché Guido, geloso, non le dà il suo supporto. Decide allora di finanziare segretamente a Matteo gli studi in Agronomia. Rai2, ore 21.00: European Championships – MonacoSport. Continuano gli Europei di Monaco, con la telecronaca curata, come sempre, da RaiSport., ore 21.25: Kilimangiaro Estate Divulgazione.della versione estiva del “Kilimangiaro” sarà un omaggio a tutti i viaggiatori della trasmissione, da Gabriele Saluci e Ludovico D Maistre dei Viaggi al Rallentatore, alla biologa marina Mariasole Bianco che si trova alle Seychelles; dai numerosi film maker dal mondo che collaborano ...

