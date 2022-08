Nuoto di fondo, Domenico Acerenza: “Il secondo posto non mi bastava, sapevo di valere di più” (Di domenica 21 agosto 2022) Domenico Acerenza si è preso finalmente il successo che merita. Dopo tante gare in cui è stato ‘oscurato’ dall’amico Gregorio Paltrinieri, oggi è stato lui a prendersi il palcoscenico vincendo l’oro nella 10 km degli Europei nelle acque libere di Ostia, con un ultimo strappo davvero da campione. Un anno positivo per Mimmo, che aveva collezionato tantissimi risultati di rilievo, tra cui il secondo posto ai Mondiali. Ma per lui l’argento non bastava più: “Cercavo questo risultato con tutte le mie forze. Ero felice, ma non appieno. sapevo di averne di più, ho collezionato tanti argenti in quest’annata in cui ho corso molto di più di fondo. Ma il secondo posto non mi bastava più, ho dato tutto per la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)si è preso finalmente il successo che merita. Dopo tante gare in cui è stato ‘oscurato’ dall’amico Gregorio Paltrinieri, oggi è stato lui a prendersi il palcoscenico vincendo l’oro nella 10 km degli Europei nelle acque libere di Ostia, con un ultimo strappo davvero da campione. Un anno positivo per Mimmo, che aveva collezionato tantissimi risultati di rilievo, tra cui ilai Mondiali. Ma per lui l’argento nonpiù: “Cercavo questo risultato con tutte le mie forze. Ero felice, ma non appieno.di averne di più, ho collezionato tanti argenti in quest’annata in cui ho corso molto di più di. Ma ilnon mipiù, ho dato tutto per la ...

