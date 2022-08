Letta tenta l’ultimo “suicidio” candidando la fedelisima di Di Maio. Crosetto lo umilia (Di domenica 21 agosto 2022) “Così prenderà il -30 per cento” Un Guido Crosetto tombale su Enrico Letta a getta benzina sul fuoco su una base del Pd arroventata di suo. “Letta ti stai suicidando”. “Nel Pd siete invotabili”. “Campagna senza idee, parlate solo della Meloni”. La base del Pd è infuriata con il segretario per le candidature e non solo. I seguaci sono inferociti e certo i casi di Ruberti e la grana “antisemita” scoppiata nel partito hanno messo Letta all’angolo, in forte imbarazzo. L’unica parola che sa dire è “Meloni”. “E’ il suo stalker”, lo prende in giro il Giornale. Basta fare un giretto sui social per constatare l’avversione per la deriva presa dalla sua campagna elettorale. A cosa si riferisce Crosetto? Alla “paracudata” nelle liste dem di Laura Castelli, già deputata del Movimento 5 Stelle e fuoriuscita dal ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 agosto 2022) “Così prenderà il -30 per cento” Un Guidotombale su Enricoa getta benzina sul fuoco su una base del Pd arroventata di suo. “ti stai suicidando”. “Nel Pd siete invotabili”. “Campagna senza idee, parlate solo della Meloni”. La base del Pd è infuriata con il segretario per le candidature e non solo. I seguaci sono inferociti e certo i casi di Ruberti e la grana “antisemita” scoppiata nel partito hanno messoall’angolo, in forte imbarazzo. L’unica parola che sa dire è “Meloni”. “E’ il suo stalker”, lo prende in giro il Giornale. Basta fare un giretto sui social per constatare l’avversione per la deriva presa dalla sua campagna elettorale. A cosa si riferisce? Alla “paracudata” nelle liste dem di Laura Castelli, già deputata del Movimento 5 Stelle e fuoriuscita dal ...

