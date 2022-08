Europei di nuoto, l'Italia conquista altri 2 ori e 2 argenti: "E' la Nazionale più forte di tutti i tempi" (Di domenica 21 agosto 2022) Esiste un'Italia del nuoto anche dopo Federica Pellegrini. L'Europeo di Roma chiusosi oggi ha dato ragione alle aspettative che la 'Divina' stessa, sotto veste di madrina del torneo, aveva creato a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Esiste un'delanche dopo Federica Pellegrini. L'Europeo di Roma chiusosi oggi ha dato ragione alle aspettative che la 'Divina' stessa, sotto veste di madrina del torneo, aveva creato a ...

sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro a Marsaglia e bronzo a Tocci nel trampolino tre metri nei tuffi agli Europei di nuoto a Roma. Argent… - Agenzia_Ansa : Ancora una medaglia d'oro per Gregorio Paltrinieri, che vince la gara dei 5 km in acque libere degli Europei di nuo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci conquistano l'argento nei tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri ag… - FirenzePost : Europei nuoto: primato Italia, 67 medaglie in totale, battuto il record di Budapest (44) -