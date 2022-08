Boxe, Oleksandr Usyk si conferma Campione del Mondo dei pesi massimi: sconfitto Joshua per split decision (Di domenica 21 agosto 2022) Oleksandr Usyk si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino ha difeso le quattro cinture che avevo conquistato lo scorso settembre battendo Anthony Joshua. Nella tanto chiacchierata rivincita, attesa da tutti gli appassionati di Boxe, il ribattezzato The Cat ha inflitto una nuova lezione di pugilato al britannico, imponendosi ai punti per split decision (115-113, 113-115, 116-112). Un verdetto che sta anche stretto per quanto si è visto, il 35enne ha dato l’impressione di essere più fresco e convinto nei colpi, il rivale rispondeva prontamente ma in modo poco ficcante: a nostro modo di vedere sarebbe stato più corretto un verdetto unanime per 115-113. Un trionfo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)si ètodelWBA, WBO, IBF, IBO dei. L’ucraino ha difeso le quattro cinture che avevo conquistato lo scorso settembre battendo Anthony. Nella tanto chiacchierata rivincita, attesa da tutti gli appassionati di, il ribattezzato The Cat ha inflitto una nuova lezione di pugilato al britannico, imponendosi ai punti per(115-113, 113-115, 116-112). Un verdetto che sta anche stretto per quanto si è visto, il 35enne ha dato l’impressione di essere più fresco e convinto nei colpi, il rivale rispondeva prontamente ma in modo poco ficcante: a nostro modo di vedere sarebbe stato più corretto un verdetto unanime per 115-113. Un trionfo ...

