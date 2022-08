Atalanta-Milan, gol di Malinovskyi dopo le polemiche: deviazione di Kaluku (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Il VIDEO del gol di Ruslan Malinovskyi in Atalanta-Milan. L’uomo al centro di un dibattito negli ultimi giorni per la sua sicura cessione e per le parole di Gasperini quasi sprezzanti in conferenza stampa, è schierato a sorpresa da titolare e segna il gol del vantaggio al Gewiss Stadium con un rigore in movimento che trova anche la deviazione di Kalulu che contribuisce a mettere fuori causa Maignan. In alto le immagini della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Ildel gol di Ruslanin. L’uomo al centro di un dibattito negli ultimi giorni per la sua sicura cessione e per le parole di Gasperini quasi sprezzanti in conferenza stampa, è schierato a sorpresa da titolare e segna il gol del vantaggio al Gewiss Stadium con un rigore in movimento che trova anche ladi Kalulu che contribuisce a mettere fuori causa Maignan. In alto le immagini della rete. SportFace.

