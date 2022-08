Arisa, mamma per la prima volta: è sogno ad occhi aperti (Di domenica 21 agosto 2022) Arisa ha appena confessato al pubblico una notizia meravigliosa che ha lasciato tutti senza parole. Ecco la novità dell’amata cantante. L’artista che ha vinto Sanremo nel 2009, con il brano Sincerità ha annunciato qualcosa di inaspettato, che ha commosso i fan. Arisa-Altranotiza-(Fonte: Google)Gli affezionati fan di Arisa sognano al solo pensiero, immaginando il momento in cui le parole della cantante, coach di Amici si concretizzeranno diventando realtà. Arisa, la confessione sulla maternità Arisa, nome d’arte della celebre cantante Rosalba Pippa ha incontrato la popolarità quando, nel 2009, ha partecipato per la prima volta al Festival della canzone italiana. Alla celebre kermesse canora, Rosalba ha presentato il brano Sincerità, una storia ... Leggi su altranotizia (Di domenica 21 agosto 2022)ha appena confessato al pubblico una notizia meravigliosa che ha lasciato tutti senza parole. Ecco la novità dell’amata cantante. L’artista che ha vinto Sanremo nel 2009, con il brano Sincerità ha annunciato qualcosa di inaspettato, che ha commosso i fan.-Altranotiza-(Fonte: Google)Gli affezionati fan disognano al solo pensiero, immaginando il momento in cui le parole della cantante, coach di Amici si concretizzeranno diventando realtà., la confessione sulla maternità, nome d’arte della celebre cantante Rosalba Pippa ha incontrato la popolarità quando, nel 2009, ha partecipato per laal Festival della canzone italiana. Alla celebre kermesse canora, Rosalba ha presentato il brano Sincerità, una storia ...

